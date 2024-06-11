Майже 100 проваджень щодо воєнних злочинів рф проти журналістів, 3 військовослужбовців засуджені – дані Офісу генпрокурора
Київ • УНН
За даними Офісу Генерального прокурора, зареєстровано майже 100 кримінальних проваджень про військові злочини рф проти журналістів, встановлено особи 10 підозрюваних, 9 обвинувачених та засуджено 3 російських військовослужбовців.
Встановлено 10 підозрюваних злочинах проти українських журналістів; 9 обвинувачених, 3 військовослужбовців рф засуджено. Про це повідомляє УНН із посиланням на Офісу Генерального прокурора.
3 військовослужбовців засуджено за злочини відносно наших журналістів – розповів генпрокурор Андрій Костін у інтерв’ю тв-каналу.
По всіх фактах загибелі журналістів зареєструвані кримінальні провадження. За словами Костіна, зараз зафіксовано 96 кримінальних проваджень, в яких саме журналісти є потерпілими від воєнних злочинів.
Ми вже встановили 10 підозрюваних у цих злочинах. 4 справи ми направили до суду, - у цих 4 кримінальних провадженнях у нас є 9 обвинувачених – зазначив генпрокурор.
Нагадаємо
В Генпрокуратурі спростували заяви про те, що справа про удар по 128 ОГШБ на Запоріжжі "розвалилась в суді". Правоохоронці кажуть, що кримінальне провадження за фактом недбалого ставлення до військової служби досі розслідується слідчими ДБР.