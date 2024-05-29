В мережі з'явилась інформація, що справа про удар по 128 ОГШБ на Запоріжжі "розвалилась в суді". Офіс генпрокурора відреагував
Київ • УНН
В Генпрокуратурі спростували заяви про те, що справа про удар по 128 ОГШБ на Запоріжжі "розвалилась в суді". Правоохоронці кажуть, що кримінальне провадження за фактом недбалого ставлення до військової служби досі розслідується слідчими ДБР.
Низка українських медіа з посиланням на власні джерела заявили, що справа про смерть військових 128 гірсько-штурмової бригади ЗСУ на Запоріжжі "розвалилася" в суді. Водночас в Офісі генерального прокурора заявили, що ця інформація відповідає дійсності. Про це пише УНН з посиланням на заяву ОГПУ.
Деталі
Інформація, яка розповсюджується в Телеграм-каналах, що "кримінальна справа за інцидентом загибелі бійців під час нагородження в прифронтовому селі на Запоріжжі розвалилася в суді", не відповідає дійсності
У відомстві наголошують, що кримінальне провадження за фактом недбалого ставлення до військової служби за ч. 4 ст. 425 КК України розслідується слідчими ДБР за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.
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Наразі триває комплекс слідчих дій, призначено судові експертизи
Окремо зазначимо, що стосовно командира бригади був складений адміністративний протокол ч. 2 ст. 172-16 Кодексу про адміністративні правопорушення України щодо невчасного повідомлення про подію
Зазначається, що за наслідками розгляду протоколу суд закрив провадження в адміністративній справі у зв’язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення.
В Офісі генпрокурора наголошують, що ця обставина жодним чином не впливає на стан розслідування кримінального провадження. Також це не звільняє особу від кримінальної відповідальності у разі встановлення та доведення її вини.
Контекст
Днями в мережі з'явилась інформація за весь час розслідування не було вручено підозри жодній особі, яка може бути причетна до загибелі військових на Запоріжжі.
У зв'язку, окремі видання заявили, що суд закрив справу, навіть не розглянувши, оскільки прокуратура не надала ані розповідей свідків, ані свідчень
Нагадаємо
Восени, минулого року, у прифронтовому селі на Запоріжжі російська ракета "Іскандер" поцілила по скупченню військових 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, яких вишикували для урочистостей до Дня ракетних військ та артилерії. Внаслідок удару загинуло 19 бійців.