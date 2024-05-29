В сети появилась информация, что дело об ударе по 128 ОГШБ на Запорожье "развалилось в суде". Офис генпрокурора отреагировал

Ряд украинских медиа со ссылкой на собственные источники заявили, что дело о смерти военных 128 горно-штурмовой бригады ВСУ на Запорожье "развалилось" в суде. В то же время в офисе генерального прокурора заявили, что эта информация соответствует действительности. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление ОГПУ.

Детали

Информация, распространяемая в Телеграм-каналах, что" уголовное дело по инциденту гибели бойцов во время награждения в прифронтовом селе на Запорожье развалилось в суде", не соответствует действительности - говорится в заявлении офиса Генерального прокурора.

В ведомстве отмечают, что уголовное производство по факту халатного отношения к военной службе по ч. 4 ст. 425 УК Украины расследуется следователями ГБР при процессуальном руководстве Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона.

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Сейчас продолжается комплекс следственных действий, назначены судебные экспертизы

Отдельно отметим, что в отношении командира бригады был составлен административный протокол ч. 2 ст. 172-16 Кодекса об административных правонарушениях Украины относительно несвоевременного сообщения о происшествии - подчеркнули в ОГПУ.

Отмечается, что по результатам рассмотрения протокола суд закрыл производство по административному делу в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

В офисе генпрокурора отмечают, что это обстоятельство никоим образом не влияет на состояние расследования уголовного производства. Также это не освобождает лицо от уголовной ответственности в случае установления и доказательства его вины.

Контекст

На днях в Сети появилась информация за все время расследования не было вручено подозрения ни одному лицу, которое может быть причастно к гибели военных на Запорожье.

В связи, отдельные издания заявили, что суд закрыл дело, даже не рассмотрев, поскольку прокуратура не предоставила ни рассказов свидетелей, ни показаний

Напомним

Осенью, в прошлом году, в прифронтовом селе на Запорожье российская ракета "Искандер" попала по скоплению военных 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады, которых выстроили для торжеств ко Дню ракетных войск и артиллерии. в результате удара погибли 19 бойцов.