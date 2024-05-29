В сети появилась информация, что дело об ударе по 128 ОГШБ на Запорожье "развалилось в суде". Офис генпрокурора отреагировал

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт
  •  71026 просмотра

Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт

Эксклюзив
Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп
  •  104672 просмотра

Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп

Эксклюзив
Людей никто не остановит, если они перекроют движение транспорта - чиновник дал совет, как побудить две агрокомпании отремонтировать дорогу
  •  104120 просмотра

Людей никто не остановит, если они перекроют движение транспорта - чиновник дал совет, как побудить две агрокомпании отремонтировать дорогу

Эксклюзив
Украинцы не поддерживают идею Гетманцева о розыгрыше брони от мобилизации в лотерею - опрос (видео)
  •  106627 просмотра

Украинцы не поддерживают идею Гетманцева о розыгрыше брони от мобилизации в лотерею - опрос (видео)

Эксклюзив
БЭБ проводит обыски в подконтрольной одесским бизнесманам Грозе и Науменко компании по делу о «сером» экспорте зерна – источник
  •  99845 просмотра

БЭБ проводит обыски в подконтрольной одесским бизнесманам Грозе и Науменко компании по делу о «сером» экспорте зерна – источник

Эксклюзив
Миллионы людей защищают Украину, а НАБУ попыткой арестовать земли АТОвцев подставляет власть в глазах военных - правозащитник
  •  103413 просмотра

Миллионы людей защищают Украину, а НАБУ попыткой арестовать земли АТОвцев подставляет власть в глазах военных - правозащитник

Эксклюзив
Решение вопроса "серого" экспорта зерновых позволило бы не увеличивать налоги и цены на электроэнергию - Украинская аграрная конфедерация
  •  102090 просмотра

Решение вопроса "серого" экспорта зерновых позволило бы не увеличивать налоги и цены на электроэнергию - Украинская аграрная конфедерация

Эксклюзив
Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову
28 мая 2024, 11:38  •  125001 просмотра

Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову

Эксклюзив
На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок
28 мая 2024, 11:21  •  120134 просмотра

На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок

Эксклюзив
Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным
28 мая 2024, 10:26  •  118460 просмотра

Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным

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В сети появилась информация, что дело об ударе по 128 ОГШБ на Запорожье "развалилось в суде". Офис генпрокурора отреагировал

В сети появилась информация, что дело об ударе по 128 ОГШБ на Запорожье "развалилось в суде". Офис генпрокурора отреагировал

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Украина готовит дипломатические ответы на попытки россии ослабить Саммит мира - Зеленский

Украина готовит дипломатические ответы на попытки россии ослабить Саммит мира - Зеленский

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Иран опубликовал второй отчет о причинах аварии в которой погиб их президент: диверсии не было

Иран опубликовал второй отчет о причинах аварии в которой погиб их президент: диверсии не было

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Восстановление, сотрудничество в экономической, аграрной, инновационной, спортивной и образовательной сферах: Кипер рассказал подробности встречи с губернатором Анкары

Восстановление, сотрудничество в экономической, аграрной, инновационной, спортивной и образовательной сферах: Кипер рассказал подробности встречи с губернатором Анкары

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Странные инвесторы и экспорт через третьи страны: что скрывает компания "Олсидз Блэк Си", которая пошла войной на "Одесский припортовый завод"

Странные инвесторы и экспорт через третьи страны: что скрывает компания "Олсидз Блэк Си", которая пошла войной на "Одесский припортовый завод"

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28 мая 2024, 07:13  •  185568 просмотра
Самые большие ворота для "серого" экспорта зерновых: как работают схемы на терминале "Олимпикс"

Самые большие ворота для "серого" экспорта зерновых: как работают схемы на терминале "Олимпикс"

28 мая 2024, 06:44  •  184023 просмотра

В сети появилась информация, что дело об ударе по 128 ОГШБ на Запорожье "развалилось в суде". Офис генпрокурора отреагировал

В Генпрокуратуре опровергли заявления о том, что дело об ударе по 128 ГБ на Запорожье "развалилось в суде". Правоохранители говорят, что уголовное производство по факту халатного отношения к военной службе до сих пор расследуется следователями ГБР.

Война •   •  1317 просмотра
В сети появилась информация, что дело об ударе по 128 ОГШБ на Запорожье "развалилось в суде". Офис генпрокурора отреагировал

Украина готовит дипломатические ответы на попытки россии ослабить Саммит мира - Зеленский

Президент Зеленский заявил, что Украина готовит дипломатические ответы на попытки россии ослабить предстоящий саммит мира, поскольку россия пытается оказывать давление и угрожать различным государствам.

Война •   •  2118 просмотра
Украина готовит дипломатические ответы на попытки россии ослабить Саммит мира - Зеленский

Иран опубликовал второй отчет о причинах аварии в которой погиб их президент: диверсии не было

Комиссия по расследованию не выявила никаких технических неполадок или внешнего вмешательства, которые могли бы стать причиной крушения вертолета, в результате которого погиб президент Ирана Раиси, предварительно заключив, что вертолет загорелся после столкновения с горой.

Новости Мира •   •  2875 просмотра
Иран опубликовал второй отчет о причинах аварии в которой погиб их президент: диверсии не было

Харьковщина: россияне могут активизироваться на Золочевском направлении, власть готова к возможной эвакуации

Власти Харьковской области внимательно следят за ситуацией на Золочевском направлении и готовы при необходимости эвакуировать население из-за опасений возможной активизации действий противника.

Война •   •  3388 просмотра
Харьковщина: россияне могут активизироваться на Золочевском направлении, власть готова к возможной эвакуации

Группа Нафтогаз на 10% увеличила добычу газа

В этом году Нафтогаз накапливает газ в своих подземных хранилищах быстрее, чем в прошлом году, превысив темпы закачки на 0,33 млрд куб. м по сравнению с тем же периодом 2023 года.

Экономика •   •  3741 просмотра
Группа Нафтогаз на 10% увеличила добычу газа

ЕС предоставил Украине 3 новые машины для разминирования

ЕС передал украинским саперам три системы разминирования Docking Mv-10, которые эффективны для очистки больших территорий от неразорвавшихся мин и боеприпасов.

Общество •   •  4538 просмотра
ЕС предоставил Украине 3 новые машины для разминирования

В Польше будут судить украинца который подстрекал поляка работать на иностранную разведку: ему грозит пожизненное заключение

26-летнему гражданину Украины было предъявлено обвинение в подстрекательстве гражданина Польши к работе на иностранную разведку. Мужчине грозит от 8 лет за решеткой до пожизненного заключения.

Новости Мира •   •  4446 просмотра
В Польше будут судить украинца который подстрекал поляка работать на иностранную разведку: ему грозит пожизненное заключение

Восстановление, сотрудничество в экономической, аграрной, инновационной, спортивной и образовательной сферах: Кипер рассказал подробности встречи с губернатором Анкары

Глава Одесской областной администрации Олег Кипер обсудил с губернатором турецкой провинции Анкара возможности сотрудничества в экономической, сельскохозяйственной, инновационной, спортивной, образовательной сферах, подписание межрегионального соглашения и организацию отдыха детей военнослужащих и вынужденных переселенцев в Анкаре.

Экономика •   •  6686 просмотра
Восстановление, сотрудничество в экономической, аграрной, инновационной, спортивной и образовательной сферах: Кипер рассказал подробности встречи с губернатором Анкары

Укрзализныця запускает "горный шаттл": как он будет курсировать

Укрзализныця назначила курсирование поезда № 816 выходными из Львова в Яремче, Татаров-Буковель, Ворохту и Рахов с подробным расписанием и остановками.

Общество •   •  5505 просмотра
Укрзализныця запускает "горный шаттл": как он будет курсировать

Готовимся к дальнейшей активности врага: Зеленский заслушал доклады главкома, начальника Генштаба и министра обороны

Зеленский заслушал доклады военных командиров о ситуации на передовой, особенно в Донецкой и Харьковской областях, и заявил, что Украина готовится к дальнейшей активности противника.

Война •   •  7272 просмотра
Готовимся к дальнейшей активности врага: Зеленский заслушал доклады главкома, начальника Генштаба и министра обороны