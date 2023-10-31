Начинают действовать сертификаты на компенсацию за разрушенное из-за войны жилье: кто первым может ими воспользоваться
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. С сегодняшнего дня, 1 ноября, в рамках программы “еВідновлення” начинают действовать сертификаты за разрушенное в результате полномасштабной российской агрессии жилье, пишет УНН.
Детали
Предусмотрено два вида компенсации:
— обмен сертификата на жилье в любом населенном пункте Украины;
— получение денежной компенсации на самостоятельное восстановление жилья.
Новое жилье в рамках программы является Восстановление не подлежит продаже в течение п’пяти последующих лет.
Первыми воспользоваться сертификатами смогут владельцы жилья на неоккупированной территории Украины, где не ведутся активные боевые действия.
Дополнительно
Как сообщил ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, по состоянию на середину октября поступило 4,3 тысячи заявок по разрушенному жилью.
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