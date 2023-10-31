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Починають діяти сертифікати на компенсацію за зруйноване через війну житло: хто першим може ними скористатися

Київ • УНН

 • 81767 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. З сьогоднішнього дня, 1 листопада, у рамках програми “єВідновлення” починають діяти сертифікати за зруйноване внаслідок повномасштабної російської агресії жило, пише УНН.

Починають діяти сертифікати на компенсацію за зруйноване через війну житло: хто першим може ними скористатися

Деталі

Передбачено два види компенсації:

— обмін сертифіката на житло в будь-якому населеному пункті України;

— отримання грошової компенсації на самостійну відбудову житла.

Нове житло в рамках програми єВідновлення не підлягає продажу протягом п’яти наступних років.

Першими скористатися сертифікатами зможуть власники житла на неокупованій території України, де не ведуться активні бойові дії.

Додатково

Як повідомив раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, станом на середину жовтня надійшло 4,3 тисячі заявок щодо зруйнованого житла.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українцям, які самостійно відремонтували пошкоджене через війну житло, виплатять компенсацію: Зеленський підписав законопроект

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