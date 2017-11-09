Почетный член МОК призвал отстранить Россию от Олимпиады в Пхенчхане
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Сборную России следует полностью отстранить от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Об этом заявил почетный член Международного олимпийского комитета (МОК), Вальтер Трёгер, передает УНН со ссылкой на DW.
"В соответствии с тем, что известно на данный момент, МОК исключить Россию из числа участников зимних Олимпийских Игр. Ущерб, нанесенный олимпийскому движению во время Олимпиады в Сочи, слишком большой", - отметил 88-летний Трёгер.
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Одновременно он напомнил о большом влиянии РФ в международные организации, которому подвергается в том числе и глава МОК Томас Бах.
Напомним, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) начало проверку Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Ранее, семнадцать стран мира написали коллективное письмо в Международный олимпийский комитета (МОК) с обращением запретить России участвовать в зимних Олимпийских играх 2018 года.