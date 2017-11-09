Почесний член МОК закликав відсторонити Росію від Олімпіади в Пхенчхані

"Відповідно до того, що відомо на даний момент, МОК повинен виключити Росію з числа учасників зимових Олімпійських Ігор. Збиток, нанесений олімпійському руху під час Олімпіади в Сочі, занадто великий", - зазначив 88-річний Трьоггер.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У США закликали відсторонити Росію від участі в зимовій Олімпіаді

Одночасно він нагадав про великий вплив РФ в міжнародні організації, якому піддається в тому числі і глава МОК Томас Бах.

Нагадаємо, Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) розпочало перевірку Російського антидопінгового агентства (РУСАДА).

Раніше, сімнадцять країн світу написали колективний лист до Міжнародного олімпійського комітета (МОК) із зверненням заборонити Росії брати участь у зимових Олімпійських іграх 2018 року.