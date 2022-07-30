Начало августа будет дождливым: синоптики дали прогноз
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. В Украине начало августа будет дождливым, но значительного понижения температуры не ожидается. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
Прогноз на 1-2 августа
Переменная облачность. 1 августа ночью в западных, южных областях, днем в Украине местами кратковременные дожди, грозы; 2 августа умеренные дожди с грозами, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, только в большинстве западных областей без осадков. Ветер восточный, 1 августа на западе, 2 августа на Украине, кроме востока, северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-18°; днем 1 августа 24-29°, в западных областях 17-22°, 2 августа 21-26°; в южных и восточных областях ночью 16-21°, днем 28-33°.
Прогноз на 3-4 августа
3 июля в Украине, кроме западных, ночью и северных областей, 4 июля на Левобережье местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 12-18°, на побережье морей до 21°, днем 25-31°.
Прогноз на 4-6 августа
4-6 августа в восточных, юго-восточных областях, 7-8 августа в северной и северо-восточной части местами кратковременные дожди, на остальной территории без осадков. Температура ночью 12-19°, в южной части 18-23°, днем 24-32°, в юго-западных областях до 35°; 7 августа в западных, северных областях, 8 августа в Украине понижение температуры на 2-5°.
Напомним
К концу июля по Украине местами ожидаются грозовые дожди, температура воздуха местами будет достигать 33-34 градусов тепла.