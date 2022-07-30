Початок серпня буде дощовим: синоптики дали прогноз

Прогноз на 1-2 серпня

Мінлива хмарність. 1 серпня вночі у західних, південних областях, вдень в Україні місцями короткочасні дощі, грози; 2 серпня помірні дощі з грозами, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, лише у більшості західних областей без опадів. Вітер східний, 1 серпня на заході, 2 серпня в Україні, крім сходу, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°; вдень 1 серпня 24-29°, у західних областях 17-22°, 2 серпня 21-26°; у південних та східних областях вночі 16-21°, вдень 28-33°.

Прогноз на 3-4 серпня

3 липня в Україні, крім західних, вночі і північних областей, 4 липня на Лівобережжі місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 12-18°, на узбережжі морів до 21°, вдень 25-31°.

Прогноз на 4-6 серпня



4-6 серпня у східних, південно-східних областях, 7-8 серпня у північній та північно-східній частині місцями короткочасні дощі, на решті території без опадів. Температура вночі 12-19°, у південній частині 18-23°, вдень 24-32°, у південно-західних областях до 35°; 7 серпня у західних, північних областях, 8 серпня в Україні зниження температури на 2-5°.

Нагадаємо

До кінця липня по Україні місцями очікуються грозові дощі, температура повітря подекуди сягатиме 33-34 градусів тепла.