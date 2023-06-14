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Опасаются украинских диверсий: рф удвоила количество боевых дельфинов в Севастополе - СМИ

Киев • УНН

 • 822886 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. россия удвоила количество боевых дельфинов для защиты базы Черноморского флота в оккупированном Севастополе. Об этом говорится в материале издания морского флота Великобритании Naval News, передает УНН.

Опасаются украинских диверсий: рф удвоила количество боевых дельфинов в Севастополе - СМИ

Детали

По данным СМИ, наличие дельфинов связывают не так с беспилотниками, как со страхом диверсий отрядов водолазов. Издание получило доказательства, показывающие, что рф держит 6-7 дельфинов в бухте Севастополя.

Отмечается, что рф разместила дельфинов на позиции с северной стороны от входа в гавань еще в начале полномасштабного вторжения в 2022 году. За городом расположен специализированный учебный центр.

Добавим

В ночь на 24 апреля корреспонденты Крым.Реалии сообщили о взрывах в Севастополе. По их словам, взрывы были слышны из района расположения воинских частей неподалеку Нахимовского училища и Стрелецкой бухты. Также раздавались выстрелы зенитной пушки и стрелкового оружия.

Информацию впоследствии подтвердил российский глава города михаил развожаев. По его словам, ночью Севастополь атаковали надводные дроны – один БПЛА уничтожили силы ППДО, второй взорвался сам.

Главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко считает, что беспилотникам все же удалось проникнуть в Стрелковую бухту.

Начиная с августа 2022 года в Крыму и Севастополе почти ежедневно слышны звуки взрывов. Российские власти объясняют это стрельбой по "украинским беспилотникам" и "работой ПВО". Сергей Аксенов называл беспилотники "основной угрозой" для Крыма. В октябре 2022 года на Крымском (Керченском) мосту произошел взрыв. На острове действует повышенный (желтый) уровень террористической опасности. Аэропорт Симферополя закрыт.

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