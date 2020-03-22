Возле Ужгорода пограничники с выстрелами задержали беспилотник

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 102664 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 105434 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 107415 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 106211 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 115261 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101320 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105670 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106731 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131635 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130477 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Возле Ужгорода пограничники с выстрелами задержали беспилотник

Возле Ужгорода пограничники с выстрелами задержали беспилотник

Киев  •  УНН

 • 26269 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Пограничники Чопского отряда перехватили легкий летательный аппарат, который вероятно, использовали с противоправной целью. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГПСУ.

Во время несения службы наряд из отдела "Ужгород" услышал в небе шум двигателя. В указанный район немедленно вышла группа реагирования и сотрудники оперативно-розыскного подразделения. Через час поисков пограничники установили место полета беспилотного самолета. Он направлялся из Словакии в Украину. Чтобы пресечь правонарушение, военнослужащие осуществили по самолету несколько выстрелов, и тогда он совершил аварийную посадку.

Сейчас беспилотник передан следственно-оперативной группе Национальной полиции. Продолжаются мероприятия по установлению лиц, причастных к правонарушению.

Напомним, боевики начали активно использовать беспилотники в зоне ООС.

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