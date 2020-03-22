Возле Ужгорода пограничники с выстрелами задержали беспилотник
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Пограничники Чопского отряда перехватили легкий летательный аппарат, который вероятно, использовали с противоправной целью. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГПСУ.
Во время несения службы наряд из отдела "Ужгород" услышал в небе шум двигателя. В указанный район немедленно вышла группа реагирования и сотрудники оперативно-розыскного подразделения. Через час поисков пограничники установили место полета беспилотного самолета. Он направлялся из Словакии в Украину. Чтобы пресечь правонарушение, военнослужащие осуществили по самолету несколько выстрелов, и тогда он совершил аварийную посадку.
Сейчас беспилотник передан следственно-оперативной группе Национальной полиции. Продолжаются мероприятия по установлению лиц, причастных к правонарушению.
Напомним, боевики начали активно использовать беспилотники в зоне ООС.