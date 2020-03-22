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Поблизу Ужгорода прикордонники із пострілами затримали безпілотник

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Прикордонники Чопського загону перехопили легкий літальний апарат, який вірогідно, використовували з протиправною метою. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДПСУ.

Під час несення служби наряд від відділу "Ужгород" почув у небі шум двигуна. У вказаний район негайно вийшла група реагування та співробітники оперативно-розшукового підрозділу. За годину пошуків прикордонники встановили місце польоту безпілотного літака. Він прямував зі Словаччини в Україну. Щоб припинити правопорушення, військовослужбовці здійснили по літаку декілька пострілів, і тоді він здійснив аварійну посадку.

Наразі безпілотник передано слідчо-оперативній групі Національної поліції. Тривають заходи зі встановлення осіб, причетних до правопорушення.

Нагадаємо, бойовики почали активно використовувати безпілотники у зоні ООС.

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