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Бойовики почали активно використовувати безпілотники – розвідка

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 січня. УНН. За даними розвідки, бойовики з початку року почали активно використовувати безпілотники. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України полковник Максим Праута, передає кореспондент УНН.

Бойовики почали активно використовувати безпілотники – розвідка

"Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє про подальшу активізацію командуванням російсько-окупаційних військ ведення розвідки підрозділів Об’єднаних сил", - сказано у повідомленні.

Зокрема, з початку поточного року зросла інтенсивність використання противником БпЛА (безпілотний літальний апарат, - ред.) малого радіусу дії. При цьому, окупанти ввели практику запускати свої БпЛА у період часу та у районах, заявлених для спостереження з використанням безпілотників СММ ОБСЄ.

У такий спосіб російсько-окупаційне командування використовує режим заборони вогню для ведення повітряної розвідки в інтересах продовження обстрілів позицій підрозділів Об’єднаних сил, у т.ч. із забороненого "мінськими домовленостями" озброєння.

Нагадаємо, командування російських окупаційних військ у "авральному порядку" активізувало заходи з маскування бойових позицій танків та артилерійських систем, у тому числі РСЗВ (реактивні системи залпового вогню - ред.), що розташовані поблизу лінії зіткнення.

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