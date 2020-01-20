Бойовики почали активно використовувати безпілотники – розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. За даними розвідки, бойовики з початку року почали активно використовувати безпілотники. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України полковник Максим Праута, передає кореспондент УНН.
"Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє про подальшу активізацію командуванням російсько-окупаційних військ ведення розвідки підрозділів Об’єднаних сил", - сказано у повідомленні.
Зокрема, з початку поточного року зросла інтенсивність використання противником БпЛА (безпілотний літальний апарат, - ред.) малого радіусу дії. При цьому, окупанти ввели практику запускати свої БпЛА у період часу та у районах, заявлених для спостереження з використанням безпілотників СММ ОБСЄ.
У такий спосіб російсько-окупаційне командування використовує режим заборони вогню для ведення повітряної розвідки в інтересах продовження обстрілів позицій підрозділів Об’єднаних сил, у т.ч. із забороненого "мінськими домовленостями" озброєння.
Нагадаємо, командування російських окупаційних військ у "авральному порядку" активізувало заходи з маскування бойових позицій танків та артилерійських систем, у тому числі РСЗВ (реактивні системи залпового вогню - ред.), що розташовані поблизу лінії зіткнення.