Бойовики активно маскують танки та артилерію поблизу лінії зіткнення – розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Командування російських окупаційних військ у "авральному порядку" активізувало заходи з маскування бойових позицій танків та артилерійських систем, у тому числі РСЗВ (реактивні системи залпового вогню - ред.), що розташовані поблизу лінії зіткнення. Про це під час брифінгу повідомив представник пресцентру Міністерства оборони України Михайло Шаравара, передає УНН.
"За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування російських окупаційних військ у авральному порядку активізувало заходи з маскування бойових позицій танків, артилерійських систем, у тому числі РСЗВ, які у готовності до негайного застосування перебувають у районах поблизу лінії зіткнення на відстанях, менших за визначені, що є порушенням Мінських домовленостей про відведення важкого озброєння", - сказав Михайло Шаравара.
Він також додав, що бойовики вживають заходів з обмеження допуску громадян до окремих населених пунктів на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях.
"Підрозділи Об’єднаних сил перебувають напоготові до підступних ворожих дій в районі відсічі та стримування збройної агресії РФ на сході нашої держави", - додав Михайло Шаравара.
Нагадаємо, бойовики на Донбасі активізували призовну кампанію.