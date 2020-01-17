Боевики активно маскируют танки и артиллерию вблизи линии соприкосновения - разведка

"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российских оккупационных войск в авральном порядке активизировало мероприятия по маскировке боевых позиций танков, артиллерийских систем, в том числе РСЗО, которые в готовности к немедленному применению находятся в районах вблизи линии соприкосновения на расстояниях, меньших за определенные, что является нарушением Минских договоренностей об отводе тяжелого вооружения", - сказал Михаил Шаравара.

Он также добавил, что боевики принимают меры по ограничению допуска граждан к отдельным населенным пунктам на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

"Подразделения Объединенных сил находятся наготове к коварным вражеским действиям в районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ на востоке нашего государства", - добавил Михаил Шаравара.

Напомним, боевики на Донбассе активизировали призывную кампанию.