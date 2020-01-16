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Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва
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Бойовики на Донбасі активізували призовну кампанію – розвідка

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. Бойовики на Донбасі активізували призовну кампанію та мотивують чоловіків призовного віку, нібито високим фінансовим забезпеченням, приховуючи введення нових видів покарань. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк передає УНН.

Бойовики на Донбасі активізували призовну кампанію – розвідка

“...російське окупаційне командування з початку цього року активізувало призовну кампанію на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях. До агітаційних заходів залучені усі місцеві медіа ресурси (телебачення, періодичні друковані видання, соціальні мережі тощо). Російські пропагандисти для мотивації чоловіків призовного віку проходити військову службу у складі з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК обіцяють їм нібито високе фінансове забезпечення. При цьому, замовчується посилення вимог до особового складу у підрозділах окупантів і введення нових видів покарань, у тому числі суттєвого зниження розмірів щомісячних грошових виплат за найменші порушення”, — сказав Гуцуляк.

Також за даними розвідки, попри агітацію бойовиків, більшість потенційних призовників намагаються уникнути призову і виїхати для пошуку роботи за межі тимчасово окупованої території.

Нагадаємо, на Донбасі зафіксовано п’ять ворожих обстрілів.

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