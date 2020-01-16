На Донбасі зафіксовано п'ять ворожих обстрілів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. З початку поточної доби на Донбасі зафіксовано п’ять ворожих обстрілів. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк передає УНН.
“Сьогодні, 16 січня, станом на 12:00 бойовики здійснили 5 прицільних обстрілів наших позицій. Одразу з опівночі окупанти розпочали бойові дії в районі Травневого. Від Доломітного ворог вів вогонь з гранатометів різних систем та стрілецького озброєння”, — сказав Гуцуляк.
За його словами, з 7:00 протягом півгодини з напрямку від Голубівського бойовики випустили 10 мін калібру 82 мм по нашим оборонцям Новотошківського.
“Окрім цього, в районі Новотроїцького та двічі по захисникам Луганського ворог вів щільний вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів”, — додав Гуцуляк.
Нагадаємо, 15 січня збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню.