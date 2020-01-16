На Донбассе зафиксировано пять вражеских обстрелов
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. С начала текущих суток на Донбассе зафиксировано пять вражеских обстрелов. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк передает УНН.
“Сегодня, 16 января, по состоянию на 12:00 боевики совершили 5 прицельных обстрелов наших позиций. Сразу с полуночи оккупанты начали боевые действия в районе Майского. От Доломитного враг вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового вооружения”, — сказал Гуцуляк.
По его словам, с 7:00 в течение получаса по направлению от Голубовского боевики выпустили 10 мин калибра 82 мм по нашим защитникам Новотошковского.
“Кроме этого, в районе Новотроицкого и дважды по защитникам Луганского враг вел плотный огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов”, — добавил Гуцуляк.
Напомним, 15 января вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.