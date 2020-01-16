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Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва
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ООС: бойовики 11 разів обстріляли українські позиції, є загиблий

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. 15 січня збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, БПЛА, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Окрім цього, була присутня снайперська активність. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.

ООС: бойовики 11 разів обстріляли українські позиції, є загиблий

Сім обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

  • неподалік населеного пункту Піски – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
  • поблизу Василівки – з великокаліберного кулемету;
  • два рази поруч з населеним пунктом Павлопіль – з БПЛА противник скинув 6 гранатометних пострілів ВОГ-17 калібру 30 мм;
  • неподалік Авдіївки – зі снайперської гвинтівки;
  • поблизу населеного пункту Широкине – зі станкового протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та іншої стрілецької зброї;
  • поруч з Невельським – з великокаліберного кулемету.

Чотири обстріли противник здійснив в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

  • поблизу з Світлодарськом – з міномету калібру 82 мм ворог випустив 2 міни;
  • два рази неподалік населеного пункту Оріхове – з артилерії калібру 152 мм – 6 снаряди, 120-мм міномету – 27 мін;
  • поруч з Новотошківським – з міномету калібру 120 мм – 14 мін та автоматичних станкових гранатометів.

Вчора, 15 січня, у результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув.

З початку цієї доби російські окупаційні війська з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї відкривали вогонь по захисникам Травневого.

За поточну добу втрат з нашого боку немає.

Нагадаємо, сьогодні у Мінську пройде перша зустріч контактної групи в 2020 році.

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