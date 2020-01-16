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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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ООС: боевики 11 раз обстреляли украинские позиции, есть погибший

Киев • УНН

 • 14227 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. 15 января вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме этого, присутствовала снайперская активность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

ООС: боевики 11 раз обстреляли украинские позиции, есть погибший

Семь обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, а именно:

  • недалеко от населенного пункта Пески — из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
  • вблизи Васильевки — из крупнокалиберного пулемета;
  • два раза рядом с населенным пунктом Павлополь — из БПЛА противник сбросил 6 гранатометных выстрелов ВОГ-17 калибра 30 мм;
  • неподалеку от Авдеевки — из снайперской винтовки;
  • вблизи населенного пункта Широкино — со станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия;
  • рядом с Невельском — из крупнокалиберного пулемета.

Четыре обстрела противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, а именно:

  • вблизи с Светлодарском — из миномета калибра 82 мм враг выпустил 2 мины;
  • два раза недалеко от населенного пункта Орехово — из артиллерии калибра 152 мм — 6 снаряды, 120-мм миномета — 27 мин;
  • рядом с Новотошковским — из миномета калибра 120 мм — 14 мин и автоматических станковых гранатометов.

Вчера, 15 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб.

С начала этого периода российские оккупационные войска из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия открывали огонь по защитникам Майского.

За текущие сутки потерь с нашей стороны нет.

Напомним, сегодня в Минске пройдет первая встреча контактной группы в 2020 году.

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