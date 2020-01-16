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Сьогодні у Мінську пройде перша зустріч контактної групи в 2020 році

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. Перша зустріч тристоронньої контактної групи у 2020 році відбудеться сьогодні у Мінську. Під час цього засідання, зокрема, вперше візьме участь новий спецпредставник глави ОБСЄ Хайді Грау, яка змінила на цій посаді Мартіна Сайдіка, пише УНН.

Сьогодні у Мінську пройде перша зустріч контактної групи в 2020 році

Грау очолить переговори щодо реалізації рішень, що були досягнуті 9 грудня у Парижі на саміті “нормандської четвірки”. Тоді лідери України, Німеччини, Франції та Росії поставили перед собою ряд конкретних завдань з чіткими термінами, щоб ситуація на Донбасі була якомога швидше врегульована.

За цей місяць, що минув з моменту паризької зустрічі, була вирішена одна з поставлених цілей — був проведений масштабний обмін полоненими за формулою “всіх встановлених на всіх встановлених”. Тоді, 29 грудня, з ОРДЛО на підконтрольну Україні територію повернулось 76 утримуваних осіб.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Пристайко обговорив із Маасом кроки з імплементації рішень “нормандського саміту”

В цей раз на порядку денному як і раніше залишаються безпекові питання. Учасники “нормандського саміту” раніше рекомендували оголосити до кінця грудня нове перемир’я з метою досягнення стійкого безстрокового режиму припинення вогню на Донбасі, однак бойовики продовжують обстріли на Донбасі.

Минула зустріч ТКГ у Мінську пройшла 18 грудня.

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