Сьогодні у Мінську пройде перша зустріч контактної групи в 2020 році
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Перша зустріч тристоронньої контактної групи у 2020 році відбудеться сьогодні у Мінську. Під час цього засідання, зокрема, вперше візьме участь новий спецпредставник глави ОБСЄ Хайді Грау, яка змінила на цій посаді Мартіна Сайдіка, пише УНН.
Грау очолить переговори щодо реалізації рішень, що були досягнуті 9 грудня у Парижі на саміті “нормандської четвірки”. Тоді лідери України, Німеччини, Франції та Росії поставили перед собою ряд конкретних завдань з чіткими термінами, щоб ситуація на Донбасі була якомога швидше врегульована.
За цей місяць, що минув з моменту паризької зустрічі, була вирішена одна з поставлених цілей — був проведений масштабний обмін полоненими за формулою “всіх встановлених на всіх встановлених”. Тоді, 29 грудня, з ОРДЛО на підконтрольну Україні територію повернулось 76 утримуваних осіб.
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В цей раз на порядку денному як і раніше залишаються безпекові питання. Учасники “нормандського саміту” раніше рекомендували оголосити до кінця грудня нове перемир’я з метою досягнення стійкого безстрокового режиму припинення вогню на Донбасі, однак бойовики продовжують обстріли на Донбасі.
Минула зустріч ТКГ у Мінську пройшла 18 грудня.