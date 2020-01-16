Боевики в Донбассе активизировали призывную кампанию - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Боевики в Донбассе активизировали призывную кампанию и мотивируют мужчин призывного возраста, якобы высоким финансовым обеспечением, скрывая введения новых видов наказаний. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк передает УНН.
“... российское оккупационное командование с начала этого года активизировало призывную кампанию на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. К агитационных мероприятий привлечены все местные СМИ ресурсы (телевидение, периодические печатные издания, социальные сети и т.д.). Российские пропагандисты для мотивации мужчин призывного возраста проходить военную службу в составе соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК обещают им якобы высокое финансовое обеспечение. При этом, замалчивается ужесточение требований к личному составу в подразделениях оккупантов и введение новых видов наказаний, в том числе существенного снижения размеров ежемесячных денежных выплат за малейшие нарушения”, — сказал Гуцуляк.
Также по данным разведки, несмотря на агитацию боевиков, большинство потенциальных призывников стараются избежать призыва и выехать для поиска работы за пределы временно оккупированной территории.
Напомним, в Донбассе зафиксировано пять вражеских обстрелов.