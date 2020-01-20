Боевики начали активно использовать беспилотники - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. По данным разведки, боевики с начала года начали активно использовать беспилотники. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Максим Праута, передает корреспондент УНН.
"Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает о дальнейшей активизации командованием российско-оккупационных войск ведения разведки подразделений Объединенных сил", - сказано в сообщении.
В частности, с начала текущего года возросла интенсивность использования противником БПЛА (беспилотный летательный аппарат, - ред.) малого радиуса действия. При этом, оккупанты ввели практику запускать свои БПЛА в период времени и в районах, заявленных для наблюдения с использованием беспилотников СММ ОБСЕ.
Таким образом российско-оккупационное командование использует режим запрета огня для ведения воздушной разведки в интересах продолжения обстрелов позиций подразделений Объединенных сил, в т.ч. с запрещенного "минскими договоренностями" вооружения.
Напомним, командование российских оккупационных войск в "авральном порядке" активизировало мероприятия по маскировке боевых позиций танков и артиллерийских систем, в том числе РСЗО (реактивные системы залпового огня - ред.), расположенных вблизи линии соприкосновения.