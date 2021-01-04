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Вблизи станции "Академик Вернадский" зафиксировали "семиэтажный" скол ледника

Киев • УНН

 • 13253 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. На острове, где расположена украинская антарктическая станция "Академик Вернадский", от ледника Woozle Hill откололся край льда - скол такого масштаба произошел впервые. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Национального антарктического научного центра в Facebook.

Вблизи станции "Академик Вернадский" зафиксировали "семиэтажный" скол ледника

"Немного о грустном: на острове Галиндез, где расположена наша станция, от ледника Woozle Hill откололся край льда. Опытные полярники говорят, что в этом районе скол такого масштаба произошел впервые. Высота отколовшейся части составляет около 20 метров, это почти как 7-этажный дом. Ширина - 5 м", - сообщили в научном центре.

По данным специалистов, трещина в месте скола была уже давно, поэтому ученые станции постоянно наблюдали за ледником.

Отмечается, что изучение природного льда в Антарктиде - одно из постоянных направлений исследований украинских полярников. Ученые наблюдают за тем, как меняются ледники: тают или наоборот - прирастают, с какой скоростью это происходит, как образуются трещины, куда движется лед и тому подобное.

"Эти исследования важны, ведь ледники, как и, например, пингвины или луговик, "рассказывают" об изменениях климата во всем мире", - отметили в научном центре.

Напомним, украинскую антарктическую станцию "Академик Вернадский" замело снегом в конце весны, которая в ноябре проходила в Южном полушарии.

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