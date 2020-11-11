Станцію "Академік Вернадський" замело снігом наприкінці антарктичної весни
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Українську антарктичну станцію "Академік Вернадський" замело снігом наприкінці весни, яка триває у Південній півкулі. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення Національного антарктичного наукового центру у Facebook.
"Наприкінці антарктичної весни станцію замело. Висота снігового покриву становить 169 – 170 см, що є рекордом для цього року зимівки", - повідомили у центрі.
Вражаючі фото надіслав Юрій Отруба, керівник 25-ої УАЕ, зі станції "Академік Вернадський".
"Тепер нашим полярникам додалося роботи, як відкопати шлях назовні", - додали у центрі.
Нагадаємо, у серпні на станцію "Академік Вернадський" неочікувано повернулися пінгвіни.