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Станцію "Академік Вернадський" замело снігом наприкінці антарктичної весни

Станцію "Академік Вернадський" замело снігом наприкінці антарктичної весни

Київ • УНН

 • 14220 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. Українську антарктичну станцію "Академік Вернадський" замело снігом наприкінці весни, яка триває у Південній півкулі. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення Національного антарктичного наукового центру у Facebook.

"Наприкінці антарктичної весни станцію замело. Висота снігового покриву становить 169 – 170 см, що є рекордом для цього року зимівки", - повідомили у центрі.

Вражаючі фото надіслав Юрій Отруба, керівник 25-ої УАЕ, зі станції "Академік Вернадський".

"Тепер нашим полярникам додалося роботи, як відкопати шлях назовні", - додали у центрі.

Нагадаємо, у серпні на станцію "Академік Вернадський" неочікувано повернулися пінгвіни.

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