Станцію "Академік Вернадський" замело снігом наприкінці антарктичної весни

"Наприкінці антарктичної весни станцію замело. Висота снігового покриву становить 169 – 170 см, що є рекордом для цього року зимівки", - повідомили у центрі.

Вражаючі фото надіслав Юрій Отруба, керівник 25-ої УАЕ, зі станції "Академік Вернадський".

"Тепер нашим полярникам додалося роботи, як відкопати шлях назовні", - додали у центрі.

Нагадаємо, у серпні на станцію "Академік Вернадський" неочікувано повернулися пінгвіни.