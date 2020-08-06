На станцію "Академік Вернадський" неочікувано повернулися пінгвіни
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. На українській станції "Академік Вернадський" зафіксували п’ять пінгвінів, які неочікувано для цього періоду року повернулися. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Національного антарктичного наукового центру.
"…в кінці травня ми писали про останнього пінгвіна, який залишив нашу станцію "Академік Вернадський" і поплив у вирій, де тепліше? Так ось, сьогодні на станції зафіксували п’ять пінгвінів, які неочікувано для цього періоду року (а нагадуємо, зараз в Антарктиді розпал зими, відповідає початку лютого у нас) повернулися. Це пінгвіни дженту або субантарктичні, які є типовими мешканцями острову Галіндез, де розташована наша станція, у всі сезони, крім зими", - йдеться у повідомленні.
За словами біолога 25-ої УАЕ Олександра Салганського, зазвичай масове повернення пінгвінів на острів спостерігається у другій половині жовтня (відповідає квітню у нашій півкулі).
Науковці розповіли, що у попередні роки острів взимку був майже весь скутий кригою, зими були сніжні і люті, але цього року зима видалась аномально теплою – висота снігового покриву 46 см (для порівняння – два роки тому в такий само час ця цифра була втричі більшою – 151 см, у 2019 – 130 см). Вдень сніг тане, денна температура на станції плюсова – сьогодні +2,3 С°, а вчора цілих +4,1 С°.
Також наголошується, що світ змінюється, і пінгвіни адаптуються до нових умов – навіть швидше, аніж ми вчимось ці умови прогнозувати.
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