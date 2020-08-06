На станцію "Академік Вернадський" неочікувано повернулися пінгвіни

"…в кінці травня ми писали про останнього пінгвіна, який залишив нашу станцію "Академік Вернадський" і поплив у вирій, де тепліше? Так ось, сьогодні на станції зафіксували п’ять пінгвінів, які неочікувано для цього періоду року (а нагадуємо, зараз в Антарктиді розпал зими, відповідає початку лютого у нас) повернулися. Це пінгвіни дженту або субантарктичні, які є типовими мешканцями острову Галіндез, де розташована наша станція, у всі сезони, крім зими", - йдеться у повідомленні.

За словами біолога 25-ої УАЕ Олександра Салганського, зазвичай масове повернення пінгвінів на острів спостерігається у другій половині жовтня (відповідає квітню у нашій півкулі).

Науковці розповіли, що у попередні роки острів взимку був майже весь скутий кригою, зими були сніжні і люті, але цього року зима видалась аномально теплою – висота снігового покриву 46 см (для порівняння – два роки тому в такий само час ця цифра була втричі більшою – 151 см, у 2019 – 130 см). Вдень сніг тане, денна температура на станції плюсова – сьогодні +2,3 С°, а вчора цілих +4,1 С°.

Також наголошується, що світ змінюється, і пінгвіни адаптуються до нових умов – навіть швидше, аніж ми вчимось ці умови прогнозувати.

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