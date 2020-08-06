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На станцию "Академик Вернадский" неожиданно вернулись пингвины

На станцию "Академик Вернадский" неожиданно вернулись пингвины

Киев  •  УНН

 • 80113 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. На украинской станции "Академик Вернадский" зафиксировали пять пингвинов, которые неожиданно для этого периода года вернулись. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Национального антарктического научного центра.

"...в конце мая мы писали о последнем пингвине, который оставил нашу станцию "Академик Вернадский" и поплыл на юг, где теплее? Так вот, сегодня на станции зафиксировали пять пингвинов, которые неожиданно для этого периода года (а напоминаем, сейчас в Антарктиде разгар зимы, отвечает началу февраля у нас) вернулись. Это пингвины дженту или субантарктические, которые являются типичными жителями острова Галиндез, где расположена наша станция, во все сезоны, кроме зимы", - говорится в сообщении.

По словам биолога 25-й УАЭ Александра Салганского, обычно массовое возвращение пингвинов на остров наблюдается во второй половине октября (соответствует апрелю в нашем полушарии).

Ученые рассказали, что в предыдущие годы остров зимой был почти весь скован льдом, зимой были снежные и лютые, но в этом году зима выдалась аномально теплой - высота снежного покрова 46 см (для сравнения - два года назад в такое же время эта цифра была втрое больше - 151 см, в 2019 году - 130 см). Днем снег тает, дневная температура на станции плюсовая - сегодня +2,3С°, а вчера целых 4,1С°.

Также отмечается, что мир меняется, и пингвины адаптируются к новым условиям - даже быстрее, чем мы учимся эти условия прогнозировать.

Напомним, украинские ученые показали невероятные фото Антарктиды.

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