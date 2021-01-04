Поблизу станції "Академік Вернадський" зафіксували "семиповерховий" відкол льодовика

"Трохи про сумне: на острові Галіндез, де розташована наша станція, від льодовика Woozle Hill відколовся край криги. Досвідченні полярники кажуть, що у цьому районі відкол такого масштабу стався вперше. Висота відколотої частини становить десь 20 метрів, це майже як 7-поверховий будинок. Ширина – 5 м", - повідомили у науковому центрі.

За даними фахівців, тріщина у місці відколу була вже давно, тож науковці станції постійно спостерігали за льодовиком.

Зазначається, що вивчення природної криги в Антарктиді – один з постійних напрямів досліджень українських полярників. Вчені спостерігають за тим, як змінюються льодовики: тануть чи навпаки - приростають, з якою швидкістю це відбувається, як утворюються тріщини, куди рухається крига тощо.

"Ці дослідження є важливими, адже льодовики, як і, приміром, пінгвіни чи щучник, "розповідають" про зміни клімату в усьому світі", - зазначили у науковому центрі.

Нагадаємо, українську антарктичну станцію "Академік Вернадський" замело снігом наприкінці весни, яка у листопаді тривала у Південній півкулі.