Вблизи Николаева произошел пожар на полигоне твердых бытовых отходов

16 июня в 16:05 по экстренному номеру "101" поступила информация о пожаре на полигоне твердых бытовых отходов КП "Николаевкоммунтранс" на ул. Новой с. Весеннее Николаевского района области.

По указанному адресу направлено дежурные отделения 2, 19 государственных пожарно-спасательных частей, очередное изменение оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. По прибытию стало известно, что горит мусор на ориентировочной площади 2000 кв м и возникло плотное задымление. Спасатели с помощью подручных средств (хлопушек) и подачи водяных стволов пожар в 17:00 локализовали, сейчас идет проливка тлеющих очагов.

От ГСЧС работает 11 человек личного состава, 3 единицы техники, от КП "Николаевкоммунтранс" - 2 бульдозера, которые засыпают мусор слоем почвы, решается вопрос о дополнительном привлечении 1 единицы инженерной техники.



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