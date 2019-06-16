Поблизу Миколаєва сталася пожежа на полігоні твердих побутових відходів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. В селі Весняне поблизу Миколаєва горить полігон твердих побутових відходів. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС.
16 червня о 16:05 за екстреним номером "101" надійшла інформація про пожежу на полігоні твердих побутових відходів КП "Миколаївкомунтранс" на вул. Новій с. Весняне Миколаївського району області.
За вказаною адресою направлено чергові відділення 2, 19 Державних пожежно-рятувальних частин, чергову зміну оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Миколаївській області. По прибуттю стало відомо, що горить сміття на орієнтовній площі 2000 кв м та виникло щільне задимлення. Рятувальники за допомогою підручних засобів (хлопавок) та подачі водяних стволів пожежу о 17:00 локалізували, наразі триває проливка тліючих осередків.
Від ДСНС працює 11 чоловік особового складу, 3 одиниці техніки, від КП "Миколаївкомунтранс" - 2 бульдозери, які засипають сміття шаром ґрунту, вирішується питання щодо додаткового залучення 1 одиниці інженерної техніки.
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