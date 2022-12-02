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Под Мелитополем оккупанты получили "привет" от ВСУ: десятки погибших

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 декабря. УНН. Украинские военные ударили по позициям российских оккупантов вблизи села Терпение Мелитопольского района Запорожской области. Об этом в Telegram сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает УНН.

Цитата 

"В Мелитопольском районе рашистам становится адски горячо. Недалеко от Терпения (село в Запорожской области – ред.) оккупанты получили настолько горячий привет от ВСУ, что теперь десятками везут "двухсотых" и "трехсотых" в городскую больницу", – написал Федоров.

Напомним

В Мелитополь Запорожской области раненых военных рф свозят грузовиками, в качестве госпиталей используют даже школы.

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