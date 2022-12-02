Под Мелитополем оккупанты получили "привет" от ВСУ: десятки погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Украинские военные ударили по позициям российских оккупантов вблизи села Терпение Мелитопольского района Запорожской области. Об этом в Telegram сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает УНН.
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"В Мелитопольском районе рашистам становится адски горячо. Недалеко от Терпения (село в Запорожской области – ред.) оккупанты получили настолько горячий привет от ВСУ, что теперь десятками везут "двухсотых" и "трехсотых" в городскую больницу", – написал Федоров.
Напомним
В Мелитополь Запорожской области раненых военных рф свозят грузовиками, в качестве госпиталей используют даже школы.