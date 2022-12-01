У Мелітополь "трьохсотих" окупантів звозять вантажівками - Федоров

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"Рашисти зазнають втрат на Запорізькому напрямку. За повідомленням Генштабу 28-29 листопада, окупанти вивозили своїх поранених колоною з вантажівок та автобусів, що рухалася у бік Мелітополя", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що під польові шпиталі обладнують навіть цивільні об'єкти. Так, одну зі шкіл на окупованій території вже використовують як медчастину.

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У селищі Мирне на Запоріжжі сьогодні вночі пролунало декілька гучних вибухів у місцевому клубі, де розселились новоприбулі мобілізовані росіяни.