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Під Мелітополем пролунали гучні вибухи у клубі з розселеними мобілізованими росіянами

Під Мелітополем пролунали гучні вибухи у клубі з розселеними мобілізованими росіянами

Київ • УНН

 • 790995 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. У селищі Мирне на Запоріжжі сьогодні вночі пролунало декілька гучних вибухів у місцевому клубі, де розселились новоприбулі мобілізовані росіяни. Про це в Telegram повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, передає УНН.

Цитата

«Сьогодні вночі не спалось окупантам селища Мирне Мелітопольського району. Після 1-ї ночі пролунало декілька гучних вибухів у місцевому клубі, де розселились новоприбулі мобілізовані рф», - написав Федоров.

Деталі

Він зазначив, що настільки потужно «погуляли», що в 30 км від Мирного прокинулись навіть жителі Мелітополя.

«Уточнюємо інформацію щодо ворожих втрат», - додав Федоров.

Доповнення

Генштаб повідомляв, що українські військові уразили 27 листопада райони зосередження живої сили російських окупантів в трьох населених пунктах на Запоріжжі та одному на Луганщині. Втрати противника сягнули до 470 осіб пораненими, знищено близько 50 одиниць військової техніки.

Українські військові також пошкодили залізничний міст поблизу Старобогданівки на Запоріжжі, який окупанти використовували для доставки озброєння та військової техніки.

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