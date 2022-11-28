ЗСУ на Запоріжжі пошкодили міст, який росіяни використовували для доставки озброєння

Цитата

«Поблизу населеного пункту Старобогданівка Запорізької області Силами оборони пошкоджено залізничний міст, який окупанти використовували для доставки озброєння та військової техніки», - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що у Запорізькій області уражено об’єкт російських загарбників у районі населеного пункту Енергодар. У результаті ворожі втрати - 6 одиниць військової техніки різного типу та поранено близько 30 військовослужбовців.