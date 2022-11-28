ЗСУ на Запоріжжі пошкодили міст, який росіяни використовували для доставки озброєння
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Українські військові пошкодили залізничний міст поблизу Старобогданівки на Запоріжжі, який окупанти використовували для доставки озброєння та військової техніки. Про це повідомляє Генеральний Штаб Збройних Сил України, передає УНН.
Цитата
«Поблизу населеного пункту Старобогданівка Запорізької області Силами оборони пошкоджено залізничний міст, який окупанти використовували для доставки озброєння та військової техніки», - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що у Запорізькій області уражено об’єкт російських загарбників у районі населеного пункту Енергодар. У результаті ворожі втрати - 6 одиниць військової техніки різного типу та поранено близько 30 військовослужбовців.