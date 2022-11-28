На Запоріжжі підтвердили ураження об'єкта ворога в районі Енергодара
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. У Запорізькій області уражено об’єкт російських загарбників у районі населеного пункту Енергодар. У результаті ворожі втрати - 6 одиниць військової техніки різного типу та поранено близько 30 військовослужбовців. Про це повідомляє Запорізька ОВА у Telegram, пише УНН.
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"Противник продовжує зазнавати значних втрат. Підтверджено ураження об’єкту російських загарбників в районі населеного пункту Енергодар. 26 листопада цього року знищено 6 одиниць військової техніки різного типу та поранено близько 30 військовослужбовців", - йдеться у повідомленні Запорізької ОВА.
Це ж раніше повідомляв Генштаб ЗСУ.
Деталі
Вказано також, що в районах населених пунктів Пологи та Чернігівка Запорізької області, у результаті дій Сил оборони, близько 80 загарбників отримали поранення. Кількість загиблих окупантів уточнюється.
Також, за повідомленням ГУНП у Запорізькій області, за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Залізничне, Дорожнянка, Гуляйполе, Малі Щербаки, Ольгівське, Мала Токмачка, Червоне, Чарівне, Білогір’я Запорізької області.
Надійшло 18 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями рф.
Доповнення
Як писав УНН, у тимчасово захопленому Енергодарі Запорізької області російські окупанти проводять "перепис населення".