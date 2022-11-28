На Запорожье подтвердили поражение объекта врага в районе Энергодара
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. В Запорожской области поражен объект российских захватчиков в районе населенного пункта Энергодар. В результате вражеские потери - 6 единиц военной техники разного типа и ранены около 30 военнослужащих. Об этом сообщает Запорожская ОВА в Telegram, пишет УНН.
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"Противник продолжает нести значительные потери. Подтверждено поражение объекта российских захватчиков в районе населенного пункта Энергодар. 26 ноября этого года уничтожено 6 единиц военной техники разного типа и ранены около 30 военнослужащих", - говорится в сообщении Запорожской ОВА.
Это же ранее сообщал Генштаб ВСУ.
Детали
Указано также, что в районах населенных пунктов Пологи и Черниговка Запорожской области, в результате действий Сил обороны, около 80 захватчиков получили ранения. Число погибших оккупантов уточняется.
Также, по сообщению ГУНП в Запорожской области, за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Железнодорожное, Дорожнянка, Гуляйполе, Малые Щербаки, Ольговское, Малая Токмачка, Красное, Волшебное, Белогорье Запорожской области.
Поступило 18 сообщений о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов военнослужащими рф.
Дополнение
Как писал УНН, во временно захваченном Энергодаре Запорожской области российские оккупанты проводят "перепись населения".