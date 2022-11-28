ВСУ в Запорожской области повредили мост, который россияне использовали для доставки вооружения
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Украинские военные повредили железнодорожный мост вблизи Старобогдановки на Запорожье, который оккупанты использовали для доставки вооружения и военной техники. Об этом сообщает Генеральный Штаб Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
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«Вблизи населенного пункта Старобогдановка Запорожской области Силами обороны поврежден железнодорожный мост, который оккупанты использовали для доставки вооружения и военной техники», - говорится в сообщении.
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Ранее сообщалось, что в Запорожской области поражен объект российских захватчиков в районе населенного пункта Энергодар. В результате вражеские потери - 6 единиц военной техники разного типа и ранены около 30 военнослужащих.