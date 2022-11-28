ВСУ в Запорожской области повредили мост, который россияне использовали для доставки вооружения

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«Вблизи населенного пункта Старобогдановка Запорожской области Силами обороны поврежден железнодорожный мост, который оккупанты использовали для доставки вооружения и военной техники», - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что в Запорожской области поражен объект российских захватчиков в районе населенного пункта Энергодар. В результате вражеские потери - 6 единиц военной техники разного типа и ранены около 30 военнослужащих.