ЗСУ знищили близько 50 одиниць військової техніки та поранили до 470 росіян – Генштаб

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«Підтверджено вогневе ураження 27 листопада районів зосередження живої сили російських окупантів в населених пунктах Пологи, Токмак і Басань Запорізької області та Лутугине на Луганщині. Втрати противника склали до 470 осіб пораненими, знищено близько 50 одиниць військової техніки різних типів та склад боєприпасів», - йдеться в повідомленні.

Доповнення

У Луганській області один з підрозділів російських окупаційних військ області за минулий тиждень втратив до 70% особового складу.