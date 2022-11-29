ЗСУ знищили близько 50 одиниць військової техніки та поранили до 470 росіян – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Українські військові уразили 27 листопада райони зосередження живої сили російських окупантів в трьох населених пунктах на Запоріжжі та одному на Луганщині. Втрати противника склали до 470 осіб пораненими, знищено близько 50 одиниць військової техніки. Про це повідомляє Генеральний Штаб Збройних Сил України, передає УНН.
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«Підтверджено вогневе ураження 27 листопада районів зосередження живої сили російських окупантів в населених пунктах Пологи, Токмак і Басань Запорізької області та Лутугине на Луганщині. Втрати противника склали до 470 осіб пораненими, знищено близько 50 одиниць військової техніки різних типів та склад боєприпасів», - йдеться в повідомленні.
Доповнення
У Луганській області один з підрозділів російських окупаційних військ області за минулий тиждень втратив до 70% особового складу.