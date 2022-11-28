На Луганщині підрозділ рф втратив до 70% особового складу за тиждень – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. У Луганській області один з підрозділів російських окупаційних військ області за минулий тиждень втратив до 70% особового складу. Про це повідомляє Генеральний Штаб Збройних Сил України, передає УНН.
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«Російські загарбники продовжують безславно помирати в Україні. Так, один з підрозділів російських окупаційних військ в Луганській області за минулий тиждень втратив до 70% особового складу», - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що в районі населеного пункту Бабине Херсонської області підтверджено ураження пункту управління противника, знищено до 5 одиниць військової техніки, інформація щодо загиблих та поранених військовослужбовців уточнюється.
Доповнення
Російські окупанти на сході дещо змінили тактику через погодні умови.