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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 27933 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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На Луганщині підрозділ рф втратив до 70% особового складу за тиждень – Генштаб

На Луганщині підрозділ рф втратив до 70% особового складу за тиждень – Генштаб

Київ • УНН

 • 1154743 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. У Луганській області один з підрозділів російських окупаційних військ області за минулий тиждень втратив до 70% особового складу. Про це повідомляє Генеральний Штаб Збройних Сил України, передає УНН.

Цитата

«Російські загарбники продовжують безславно помирати в Україні. Так, один з підрозділів російських окупаційних військ в Луганській області за минулий тиждень втратив до 70% особового складу», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що в районі населеного пункту Бабине Херсонської області підтверджено ураження пункту управління противника, знищено до 5 одиниць військової техніки, інформація щодо загиблих та поранених військовослужбовців уточнюється.

Доповнення

Російські окупанти на сході дещо змінили тактику через погодні умови.

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