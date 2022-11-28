На Луганщині підрозділ рф втратив до 70% особового складу за тиждень – Генштаб

Цитата

«Російські загарбники продовжують безславно помирати в Україні. Так, один з підрозділів російських окупаційних військ в Луганській області за минулий тиждень втратив до 70% особового складу», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що в районі населеного пункту Бабине Херсонської області підтверджено ураження пункту управління противника, знищено до 5 одиниць військової техніки, інформація щодо загиблих та поранених військовослужбовців уточнюється.

Доповнення

Російські окупанти на сході дещо змінили тактику через погодні умови.