В Луганской области подразделение рф потеряло до 70% личного состава за неделю - Генштаб

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«Российские захватчики продолжают бесславно умирать в Украине. Так, одно из подразделений российских оккупационных войск в Луганской области за прошедшую неделю потеряло до 70% личного состава», - говорится в сообщении.

Сообщается, что в районе населенного пункта Бабино Херсонской области подтверждено поражение пункта управления противника, уничтожено до 5 единиц военной техники, информация о погибших и раненых военнослужащих уточняется.

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Российские оккупанты на востоке несколько изменили тактику из-за погодных условий.