В Луганской области подразделение рф потеряло до 70% личного состава за неделю - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. В Луганской области одно из подразделений российских оккупационных войск области за прошлую неделю потеряло до 70% личного состава. Об этом сообщает Генеральный Штаб Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
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«Российские захватчики продолжают бесславно умирать в Украине. Так, одно из подразделений российских оккупационных войск в Луганской области за прошедшую неделю потеряло до 70% личного состава», - говорится в сообщении.
Сообщается, что в районе населенного пункта Бабино Херсонской области подтверждено поражение пункта управления противника, уничтожено до 5 единиц военной техники, информация о погибших и раненых военнослужащих уточняется.
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Российские оккупанты на востоке несколько изменили тактику из-за погодных условий.