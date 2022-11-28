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Окупанти на сході змінили тактику через погодні умови - Череватий

Окупанти на сході змінили тактику через погодні умови - Череватий

Київ • УНН

 • 853647 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Російські окупанти на сході дещо змінили тактику через погодні умови. Про це повідомив речник Східного угруповання військ полковник Сергій Череватий в ефірі телемарафону у понеділок, 28 листопада, пише УНН.

Цитата

"Розмиті ґрунти, польові дороги, поля, і їм важко навіть гусеничною технікою підтримувати піхоту, тому вони дещо змінили тактику. Вони намагаються після артилерійського і авіаційного удару по наших позиціях розбиватися на малі групи і все-таки намагатися штурмувати наші позиції", - сказав Череватий.

З його слів, "ми це спостерігаємо, у тому числі з безпілотників". "І трошки важко це, але відслідковуємо, протидія є. Їх все рівно знищують. І це показує якраз статистика втрат особового складу", - зазначив він, коментуючи зменшення кількості знищеної ворожої техніки при приблизно однаковій кількості ліквідованих окупантів у зведеннях з фронту.

Деталі

Речник Східного угруповання військ при цьому повідомив, що Сили оборони "не дають ворогу прорвати оборону на головному Авдіївському і Бахмутському напрямку уже декілька місяців підряд".

"І не дивлячись на те, що там жахливі погодні умови, наші воїни являють взірець воїнської гідності, мужності, витривалості, братерства і вишколу військового. Усе це разом не дає прорвати ворогу цю оборону, і вони несуть щодоби великі втрати, що теж добра новина для нас. Відтак, ми досягаємо проміжної мети, стримуємо ворога, для того, щоб в майбутньому бити його, як це було на Харківщині і Лиманщині, і гнати геть його з нашої землі", - зауважив він.

Доповнення

Окупанти знизили інтенсивність наступу подекуди на сході через погодні умови.

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