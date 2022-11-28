Оккупанты на востоке изменили тактику из-за погодных условий - Череватый

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"Размытая почва, полевые дороги, поля, и им трудно даже гусеничной техникой поддерживать пехоту, поэтому они несколько изменили тактику. Они пытаются после артиллерийского и авиационного удара по нашим позициям разбиваться на малые группы и все же пытаться штурмовать наши позиции" , - сказал Череватый.

По его словам, "мы это наблюдаем, в том числе из беспилотников". "И немного тяжело это, но отслеживаем, противодействие есть. Их все равно уничтожают. И это показывает как раз статистика потерь личного состава", - отметил он, комментируя уменьшение количества уничтоженной вражеской техники при примерно одинаковом количестве ликвидированных оккупантов в сводках с фронта.

Детали

Спикер Восточной группировки войск при этом сообщил, что Силы обороны "не дают врагу прорвать оборону на главном Авдеевском и Бахмутском направлении уже несколько месяцев подряд".

"И не смотря на то, что там ужасные погодные условия, наши воины являют образец воинского достоинства, мужества, выносливости, братства и военной подготовки. Все это вместе не дает прорвать врагу эту оборону, и они несут ежесуточно большие потери, что тоже хорошая новость для нас. Следовательно, мы достигаем промежуточной цели, сдерживаем врага для того, чтобы в будущем бить его, как это было на Харьковщине и Лиманщине, и гнать прочь его с нашей земли", - отметил он.

Дополнение

Оккупанты снизили интенсивность наступления местами на востоке из-за погодных условий.