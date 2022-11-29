ВСУ уничтожили около 50 единиц военной техники и ранили до 470 россиян – Генштаб

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«Подтверждено огневое поражение 27 ноября районов сосредоточения живой силы российских оккупантов в населенных пунктах Пологи, Токмак и Басань Запорожской области и Лутугино в Луганской области. Потери противника составили до 470 человек ранеными, уничтожены около 50 единиц военной техники разных типов и состав боеприпасов», - говорится в сообщении.

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В Луганской области одно из подразделений российских оккупационных войск области за прошедшую неделю потеряло до 70% личного состава.