ВСУ уничтожили около 50 единиц военной техники и ранили до 470 россиян – Генштаб

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КИЕВ. 29 ноября. УНН. Украинские военные поразили 27 ноября районы сосредоточения живой силы российских оккупантов в трех населенных пунктах в Запорожье и одном в Луганской области. Потери противника составили до 470 человек ранеными, уничтожены около 50 единиц военной техники. Об этом сообщает Генеральный Штаб Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Цитата

«Подтверждено огневое поражение 27 ноября районов сосредоточения живой силы российских оккупантов в населенных пунктах Пологи, Токмак и Басань Запорожской области и Лутугино в Луганской области. Потери противника составили до 470 человек ранеными, уничтожены около 50 единиц военной техники разных типов и состав боеприпасов», - говорится в сообщении.

Дополнение

В Луганской области одно из подразделений российских оккупационных войск области за прошедшую неделю потеряло до 70% личного состава.

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