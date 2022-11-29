ВСУ уничтожили около 50 единиц военной техники и ранили до 470 россиян – Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Украинские военные поразили 27 ноября районы сосредоточения живой силы российских оккупантов в трех населенных пунктах в Запорожье и одном в Луганской области. Потери противника составили до 470 человек ранеными, уничтожены около 50 единиц военной техники. Об этом сообщает Генеральный Штаб Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
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«Подтверждено огневое поражение 27 ноября районов сосредоточения живой силы российских оккупантов в населенных пунктах Пологи, Токмак и Басань Запорожской области и Лутугино в Луганской области. Потери противника составили до 470 человек ранеными, уничтожены около 50 единиц военной техники разных типов и состав боеприпасов», - говорится в сообщении.
Дополнение
В Луганской области одно из подразделений российских оккупационных войск области за прошедшую неделю потеряло до 70% личного состава.