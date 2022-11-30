Под Мелитополем раздались громкие взрывы в клубе с расселенными мобилизованными россиянами
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. В поселке Мирное на Запорожье сегодня ночью раздалось несколько громких взрывов в местном клубе, где расселились новоприбывшие мобилизованные россияне. Об этом в Telegram сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает УНН.
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«Сегодня ночью не спалось оккупантам поселка Мирное Мелитопольского района. После 1-й ночи раздалось несколько громких взрывов в местном клубе, где расселились новоприбывшие мобилизованные рф», - написал Федоров.
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Он отметил, что настолько мощно «погуляли», что в 30 км от Мирного проснулись даже жители Мелитополя.
«Уточняем информацию по вражеским потерям», - добавил Федоров.
Дополнение
Генштаб сообщал, что украинские военные поразили 27 ноября районы сосредоточения живой силы российских оккупантов в трех населенных пунктах на Запорожье и одном в Луганской области. Потери противника достигли до 470 человек ранеными, уничтожены около 50 единиц военной техники.
Украинские военные также повредили железнодорожный мост вблизи Старобогдановки на Запорожье, который оккупанты использовали для доставки вооружения и военной техники.