В Мелитополь "трехсотых" оккупантов свозят грузовиками - Федоров
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. В Мелитополь Запорожской области раненых военных рф свозят грузовиками, под госпитали используют даже школы. Об этом пишет УНН со ссылкой на страницу мэра Мелитополя Ивана Федорова в Telegram.
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"Рашисты несут потери на Запорожском направлении. По сообщению Генштаба 28-29 ноября, оккупанты вывозили своих раненых колонной из грузовиков и автобусов, двигавшихся в сторону Мелитополя", - говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что под полевые госпитали оборудуют даже гражданские объекты. Так, одну из школ на оккупированной территории уже используют в качестве медчасти.
Напомним
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