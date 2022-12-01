В Мелитополь "трехсотых" оккупантов свозят грузовиками - Федоров

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"Рашисты несут потери на Запорожском направлении. По сообщению Генштаба 28-29 ноября, оккупанты вывозили своих раненых колонной из грузовиков и автобусов, двигавшихся в сторону Мелитополя", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что под полевые госпитали оборудуют даже гражданские объекты. Так, одну из школ на оккупированной территории уже используют в качестве медчасти.

Напомним

В поселке Мирное на Запорожье сегодня ночью раздалось несколько громких взрывов в местном клубе, где расселились новоприбывшие мобилизованные россияне.