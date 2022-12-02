Під Мелітополем окупанти отримали "привіт" від ЗСУ: десятки загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Українські військові вдарили по позиціях російських окупантів поблизу села Терпіння Мелітопольського району в Запорізькій області. Про це в Telegram повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, передає УНН.
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"На Мелітопольщині рашистам стає пекельно гаряче. Неподалік Терпіння (село у Запорізькій області – ред.) окупанти отримали настільки палкий привіт від ЗСУ, що тепер десятками везуть "двохсотих" і "трьохсотих" до міської лікарні", – написав Федоров.
Нагадаємо
У Мелітополь Запорізької області поранених військових рф звозять вантажівками, як госпіталі використовують навіть школи.