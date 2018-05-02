Избиение Найема: один из нападавших отправлен домашний арест

Прокуратура ходатайствовала об избрании меры пресечения Саитов Магомеду-Салиху Аргуевичу содержания под стражей без права внесения залога. Суд решил, что обстоятельства преступления недостаточны для применения высшей меры пресечения, зато постановил меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

"Руководствуясь статьями 176,178, 179, 193, 194, 196, 309, 372 УПК Украины, судья постановил: отказать в удовлетворении ходатайства о применении меры пресечения виде содержания под стражей в отношении Саитова Магомед-Салиха Аргуевича. Применить относительно Саитова Магомеда-Салиха Аргуевича меру пресечения в виде домашнего ареста с запретом круглосуточно покидать место фактического проживания", -оголосила судья Елена Мелешак.

Также, следственный судья постановил подозреваемого прибывать к следователю, прокурору и суду по первому требованию, а не отлучаться с места жительства без разрешения, сообщать об изменении своего места жительства, носить электронное средство контроля и сдать документы, которые позволяют выезд из страны.

Срок действия постановления до 30.06.2018. Подозреваемого освободят из-под стражи после доставки до фактического места жительства.



Как сообщал УНН, Шевченковский районный суд Киева начал рассмотрение ходатайства столичной прокуратуры об избрании меры пресечения одному из нападавших на народного депутата Украины Мустафа Найем. Об этом сообщила следственная судья Елена Мелешак.



Напомним, Найем избили вечером 30 апреля возле Бессарабского рынка.

Трем злоумышленникам, которые напали на народного депутата Мустафу Найема, объявили подозрение. Заочно объявлено о подозрении еще одному человеку, который непосредственно ударил депутата в лицо, причинив телесные повреждения средней тяжести.

Найем заявил, что четвертый нападающий вылетел в Баку.

Также отметим, правоохранители устанавливают личность пятого фигуранта инцидента с поражения Найема.