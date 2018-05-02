Побиття Наєма: одного з нападників взяли під домашній арешт
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Суддя Шевченківського суду Олена Мелашак відмовила прокуратурі у задоволені клопотання щодо обрання запобіжного заходу підозрюваному у побитті народного депутата Мустафи Наєма. Про це повідомляє УНН.
Прокуратура клопотала про обрання запобіжного заходу Саїтову Магомеду-Саліху Аргуєвичу тримання під вартою без права внесення застави. Суд вирішив, що обставини злочину є недостатніми для застосування найвищої міри запобіжного заходу, натомість постановив запобіжний засіб у вигляді цілодобового домашнього арешту.
"Керуючись статтями 176,178, 179, 193, 194, 196, 309, 372, КПК України, слідчий суддя ухвалив: відмовити у задоволені клопотання про застосування запобіжного заходу вигляді тримання під вартою щодо Саїтова Магомед-Саліха Аргуєвича. Застосувати відносно Саїтова Магомеда-Саліха Аргуєвича запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною цілодобово покидати місце фактичного проживання", -оголосила суддя Олена Мелешак.
Також, слідчий суддя постановила підозрюваного прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою, не відлучатися з місця проживання без дозволу, повідомляти про зміну свого місця проживання, носити електронний засіб контролю та здати документи, які дозволяють виізд з країни.
Строк дії ухвали до 30.06.2018. Підозрюваного звільнять з під варти після доставки до фактичного місця проживання.
Як повідомляв УНН, Шевченківський районний суд Києва розпочав розгляд клопотання столичної прокуратури про обрання запобіжного заходу одному з нападників на народного депутата України Мустафу Найєма. Про це повідомила слідча суддя Олена Мєлєшак.
Нагадаємо, Найєма побили увечері 30 квітня біля Бессарабського ринку.
Трьом зловмисникам, які напали на народного депутата Мустафу Наєма, оголосили підозру. Заочно оголошено про підозру ще одному чоловіку, який безпосередньо вдарив депутата в обличчя, спричинивши тілесні ушкодження середньої тяжкості.
Найєм заявив, що четвертий нападник вилетів до Баку.
Також зазначимо, правоохоронці встановлюють особу п’ятого фігуранта інциденту з побиття Найєма.