Избиение Лисянским охранника на Донбассе: полиция открыла производство
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Полиция открыла производство из-за избиения представителем Уполномоченного по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей Павлом Лисянским охранника в кафе в Святогорске на Донбассе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Донецкой области.
Так, инцидент произошел вчера, 6 декабря, около 1:00 в Святогорске.
"В полицию обратились работники развлекательного заведения с сообщением, что у них в кафе происходит драка", - говорится в сообщении.
Сообщается, что во время конфликта пострадал охранник. Для оказания медицинской помощи 56-летнего мужчину доставили в травматологический пункт.
"Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины "Умышленное легкое телесное повреждение". Сейчас идет проверка, выясняются все обстоятельства инцидента", - отмечается в сообщении.
Так, СМИ сообщили, что Лисянский избил охранника кафе. Отмечается, что Лисянский в нетрезвом состоянии отказался покинуть заведение в 22:00 в связи с карантинными ограничениями.
На видео, снятом очевидцем, видно, что после замечаний охранника представитель по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей напал на мужчину, повалил на пол и бил его ногой.
Напомним, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что принято решение о проведении служебной проверки в отношении представителя Уполномоченного по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей Павла Лисянского из-за избиения им работника гостиничного комплекса "Монарх" на Донбассе.