Побиття Лисянським охоронця на Донбасі: Денісова заявила про проведення службової перевірки

"У зв’язку з повідомленнями у ЗМІ про інцидент, який стався 5 грудня 2020 року між моїм представником з дотримання прав жителів Донецької та Луганської областей Павлом Лисянським та працівником готельного комплексу "Монарх", розташованого у місті Святогірськ повідомляю наступне: у неділю вранці Павло Лисянський особисто поінформував мене про зазначений випадок", - написала Денісова.

Денісова зазначила, що вона ініціювала проведення службової перевірки.

"Наразі мною прийняте рішення про проведення службової перевірки щодо представника Уповноваженого з дотримання прав жителів Донецької та Луганської областей, яка буде тривати до 21 грудня 2020 року включно з одночасним його відстороненням від посади на зазначений період", - зазначила Денісова.

Вона наголосила, що за результатами службового розслідування будуть вжиті відповідні заходи реагування.

Так, ЗМІ повідомили, що Лисянський побив охоронця ресторану. Зазначається, що Лисянський в нетверезому стані відмовився покинути ресторан о 22:00 у зв'язку з карантинними обмеженнями.

На відео, знятому очевидцем, видно, що після зауважень охоронця представник з дотримання прав жителів Донецької та Луганської областей напав на чоловіка, повалив на підлогу й бив його ногою.

Нагадаємо, чоловік кандидатки у депутати від “Рідного Дому” побив активістку партії “За Майбутнє”.